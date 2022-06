Piano di Sorrento, l’annuncio di don Pasquale per Capri. Commovente saluto dei giovani in Chiesa “O Capitano, mio Capitano”. Nella Chiesa di San Michele l’annuncio atteso da don Pasquale Irolla sul trasferimento deciso dal Vescovo di Castellammare di Stabia Alfano. Una bellissima messa , sentita e commovente con al fianco don Emanuel, che sarebbe dovuto diventare il suo successore come per tradizione sull Jus Patronatus poi interrotta di fatto “Dobbiamo cercare di rimanere innamorati di Gesù” , poi “Dio provvederà” “Ho nel cuore l’intima certezza di una Vita Spericolata” per chiudere con “Dio non sbaglia mai”. Finita la messa I ragazzi e le ragazze sono saliti uno alla volta sugli scranni, come nel film “L’attimo fuggente” di Robin Williams salutandolo “O Capitano, mio Capitano”, citando Walt Whitman. Non si poteva rimanere indifferenti a questo bellissimo e sentito saluto dei giovani che hanno omaggiato così don Pasquale