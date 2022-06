Piano di Sorrento, la solennità del Corpus Domini organizzata dalle tre Parrocchie della città. Ecco il programma

Piano di Sorrento. Oggi, domenica 19 giugno, dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia torna la solenne processione del Corpus Domini organizzata dalle tre Parrocchie della città.

Alle ore 19.00, presso il Campetto di Mortora, concelebrazione della Santa Messa con raccolta a favore degli interventi di carità del Volontariato Vincenziano.

A conclusione della celebrazione eucaristica inizierà la Processione del Corpus Domini lungo il seguente percorso: Via S. Andrea, Via delle Acacie, Via Legittimo, Via Mortora San Liborio, Corso Italia, Piazza Cota, Via Casa Rosa, Via dei Tigli, Via Stazione, Via San Michele, Basilica di San Michele.

La cittadinanza è invitata ad abbellire il percorso con fiori, petali di rose, fiaccole e coperte ricamate ai balconi.