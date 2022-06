Piano di Sorrento, la magia del Pino Sentinella al confine con la costiera amalfitana in un suggestivo scatto notturno

Riportiamo il post pubblicato da Claudio d’Esposito, Presidente WWF Terre del Tirreno, a commento di un suggestivo scatto del fotografo Gianfranco Capodilupo che immortala quello che è stato battezzato come il “pino sentinella”: «Lo Storico Pinus pinea posto a margine della carreggiata sulla statale 163 Meta Amalfi, nel comune di Piano di Sorrento, era stato donato al WWF Terre del Tirreno dalla contessa Maria Vittoria Colonna Rimbotti, dopo che l’associazione del panda era riuscita ad impedirne l’abbattimento!

All’alba 8 marzo 2017 una tempesta si abbattè sulla chioma del pino spezzandone i grossi rami in quota e lasciando in piedi solo il tronco di 20 metri! Un pino domestico senza rami è un albero morto ma il WWF Terre del Tirreno decise di non abbattere in toto l’albero lasciando in piedi una parte del tronco per realizzarvi una scultura in ricordo del patriarca arboreo.

Grazie all’artista Giusy Milone, il pino sentinella nell’agosto del 2020 ha mostrato a tutti il suo volto dall’interno della corteccia in disfacimento.

Valorizzare il Pino Sentinella vuol dire accendere i riflettori sui grandi alberi monumentali, che sempre più devono patire lo scempio delle motoseghe, e tutelare un’area dal grande valore paesaggistico, al confine col Parco Regionale dei Monti Lattari, inserita in un sito Natura 2000 importante per il passo dell’avifauna migratoria.

Il Pino Sentinella, trasformato in opera d’arte, vuole essere il simbolo della rinascita di un piccolo ma importante tassello naturale della costiera amalfitana e aiutare a comprendere lo stretto rapporto tra UOMO e NATURA!

L’obbiettivo della macchina fotografica di Gianfranco Capodilupo ci mostra, in un magistrale scatto notturno… “con la forza espressiva dei colori di Franco Fontana e la poesia nel ritrarre gli alberi di Ansel Adams” (per dirla alla Luigi De Rosa)… tutta la magia del Pino Sentinella che, austero e rassicurante, veglia dall’alto su passanti, turisti e viandanti che si accingono a viaggiare nella mitica costiera, di fronte alle isole celebrate da Omero dove, nelle notti illuminate dalle stelle, sembra echeggiare ancora il canto delle Sirene».