Piano di Sorrento, la frazione di San Liborio si prepara a festeggiare il patrono Sant’Antonio

Piano di Sorrento. Nella frazione di San Liborio lunedì 13 giugno si ritorna a festeggiare il patrono Sant’Antonio con intensità di fede nel rispetto anche di preziose pagine di storia.

Alle ore 10.00 la Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da don Luigi Manganaro.

Alle ore 19.00 nella Piazzetta S. Caterina Volpicelli Celebrazione dell’Eucaristia presieduta da don Rito Maresca.

Alle 19.45 fiaccolata per il parse con il seguente itinerario: partenza dalla Piazzetta S. Caterina Volpicelli – Via Rivolo San Liborio (primo tratto) – Via Mortora/San Liborio (campo sportivo) fino alla proprietà Fiorentino -Maresca, civico 156 e ritorno per Via Mortora/San Liborio – Via San Liborio (ceramica) fino a Cereali Zurino – Via Mortora/San Liborio – Via Rivolo San Liborio (ancora primo tratto) con rientro nella Cappella di San Liborio.

Dopo il rientro della fiaccolata in Piazzetta S. Caterina Volpicelli serata musicale con 12Corde con Gennaro e Paolo.

In occasione della solennità di Sant’Antonio verrà distribuito il pane benedetto.