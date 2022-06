Piano di Sorrento, incontro sul Giuspatronato. Il Priore dell'Arciconfraternita Morte e Orazione: "Adesso è il tempo!"

Piano di Sorrento. Dopo le parole pronunciate ieri sera da Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino e per tanti anni parroco presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo, con le quali invita a rimandare ad altri tempi i convegni sul Giuspatronato, in tanti hanno cominciato a domandarsi se l’incontro previsto per sabato 25 giugno, organizzato dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento per parlare della storia del Diritto di Patronato, sia confermato oppure no.

Ed oggi arriva un post pubblicato da Michele Gargiulo, Priore dell’Arciconfraternita Morte e Orazione, sul suo profilo Facebook: «“C’è un tempo bellissimo, tutto sudato

Una stagione ribelle

L’istante in cui scocca l’unica freccia

Che arriva alla volta celeste

E trafigge le stelle

È un giorno che tutta la gente

Si tende la mano

È il medesimo istante per tutti

Che sarà benedetto, io credo

Da molto lontano

È il tempo che è finalmente …”

Tutto andrà Bene! Affidatevi perché sappiamo che questo tempo non farà del male a nessuno; un tempo che sarà efficace e concorrerà con chi farà silenzio a fare la volontà del Signore.

È il tempo, credetemi anche per non perdere tempo. Adesso è il tempo!».