Piano di Sorrento in lutto per il Mago Ammos: addio a Giuseppe Somma

Piano di Sorrento piange il Mago Ammos. È improvvisamente venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di quanti l’hanno conosciuto Giuseppe Somma. Lo annunciano la moglie Tina, i figli Lello, Massimo, Alberto e Marianna, il genero, le nuore, il tanto amato nipote, il fratello don Antonino, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Il figlio Lello lo ricorda cosi sui social: Una vita intensa tra lavoro e giochi di prestigio colma di successi, dove ogni sfida era una nuova occasione per crescere. Quando eri in giro per il mondo per i tuoi spettacoli, eri orgoglioso della tua Sorrento, raccontando a tutti in che paradiso vivevi. Non ci hai fatto mancare nulla supportandoci sempre in ogni nostra “follia”Adesso starai tra i tuoi giochi di magia, organizzando tutti i festival che vuoi… Ciao papà, ciao mago Ammos!!!