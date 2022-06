Piano di Sorrento, il vicesindaco Giovanni Iaccarino sulla mobilità: “Targhe alterne, ma da solo non basta”. Questa mattina noi di Positanonews abbiamo incontrato il vicesindaco di Piano di Sorrento, Giovanni Iaccarino.

Per quanto riguarda il turismo, ci ha detto: “Io credo che, come per tutte le parti della Penisola, siamo ripartiti alla grande, ma con tante difficoltà, che sono quelle oggettive: dalla mancanza di personale a, soprattutto, un impatto così improvviso e violento per quanto riguarda la viabilità. I sindaci della Penisola Sorrentina so che si stanno attivando, hanno un tavolo frequente, e devo dire che anche noi Assessori al Turismo abbiamo una discussione continua tra di noi. Abbiamo anche delle proposte per quanto riguarda la mobilità. Io sono dell’idea delle targhe alterne, questo è un provvedimento che dovrebbe adottare la Prefettura. Ma anche altri provvedimenti, perché solo quello non basta. Per me ci vorrebbe un potenziamento delle linee del mare, un potenziamento anche delle linee notturne dei treni della Vesuviana. Sono tutti problemi che noi abbiamo sollevato. E quindi c’è da fare tutta una serie di interventi che vanno integrati non solo in un senso”.