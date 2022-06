Piano di Sorrento, il post-denuncia di Mario Russo: “Le processioni, il Giro d’Italia e la monnezza”

Piano di Sorrento. Riportiamo il post pubblicato sul suo profilo Facebook dal consigliere di opposizione Mario Russo: «Per rispetto dei Santi, in occasione delle Processioni si cerca di dare Più decoro alle strade ed ai posti dove passerà il Santo. È proprio la parola “Più” che rimarca una cosa che è Maggiore di uno Standard EBBENE i Trinitensi quest’anno svegliati di buon’ora (io alle 4,20) da falciatrici a scoppio da poveri operai costretti a togliere proprio per il giorno del Santo in processione erba, monnezza e deiezioni canine da strade che l’assessore lascerà dopo il passaggio del Santo in balia di topi e spazzatura.

Naturalmente non si va oltre il visibile ed oltre il percorso della Processione. E mi immagino i poveretti ricevere la richiesta di spingersi un poco più in là. Ma non c’è tempo! La Monnezza, l’erba e le cacche sono troppe. Queste persone sono costrette a subire mortificazioni dai cittadini per un lavoro fatto con sacrificio ed Umiltà. La stessa che imporrebbe alla giunta ed almeno agli assessori all’ambiente e manutenzione a non sfilare dietro la Statua del Santo di turno con la consapevolezza di dover passare in strade come Petrulo e G. Maresca dove i parchi abbandonati e con le piante seccate per incuria ed incompetenza sono i migliori testimoni di sperperi quali la Rotonda a Mortora che stanno condannando ad un periodo buio e di degrado. Non è servito a niente asfaltare tutte le strade del Paese e rifatto servizi lavori radicali e sicuramente tanti errori. Ma sinceramente da qualsiasi parte stiate avete mai visto Piano così abbandonata? Ma non vi parlo di tutti gli alberi che stanno seccando al mercato ed in tutta Piano, delle vie che dopo recenti e costosi interventi sono di nuovo impraticabili come via Amalfi, non vi chiedo nemmeno di vedervi i video (quando non li truccano) dei Consigli Comunali a voi ed a noi resta solo una cosa da fare: CHIEDERE AL PARROCO DI FARE ALMENO UNA PROCESSIONE AL MESE e lo dico con il rispetto al Santo al Parroco ed anche alla chiesa, ma oltre ai credenti anche quelli che professano altri credi cominciano a pensare che è l’unica soluzione.

Per gli Atei ed i Laici e chi non abita sul percorso non resta che IL GIRO d ‘ITALIA».