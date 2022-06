Piano di Sorrento, il nuovo parroco in pectore di San Michele al posto di don Pasquale è don Antonino D’Esposito da Castellammare

Piano di Sorrento, il nuovo parroco in pectore di San Michele al posto di don Pasquale è don Antonino D’Esposito. Come dicevamo lasciamo strascichi demagogici, dietrologie e veleni infondati e parliamo di quello che si sente nei “corridoi” ( termine giornalistico per intendere ambienti ben informati, ricordiamo che i giornalisti sono come i preti e non possono rivelare le fonti come i preti i peccati in confessione, ndr ) . Le notizie, sempre più insistenti, parlano di un nome importante per la Parrocchia di San Michele, un braccio destro del Vescovo Alfano , ma anche “figlio” di Arturo, don Antonino D’Esposito, attualmente a Castellammare di Stabia. L’annuncio doveva essere dato domani, ma si è optato per il Corpus Domini. Don Antonino è nato a Vico Equense, ma originario dei Colli , fra Piano di Sorrento e Sant’Agnello, insomma un avvicendamento visto che anche don Antonino sta da diveri anni nell’area stabiese. Ovviamente tutto può succedere in questi giorni, ma le maggiori preoccupazioni , che sono legate ai beni ingenti della parrocchia, dai terreni, al Centro Parrocchiale e l’ospizio, dovrebbero essere risolte agevolmente, viene da esperienze formative non indifferenti sia come parroco presso la Concattedrale che poi come Tesoriere . Ovviamente il nuovo parroco si coordinerà con tutti i gruppi già preesistenti . Ovviamente molti amano don Pasquale, anche noi stimiamo entrambi, e ancora non si è accettata di buon grado la scelta del Vescovo, si parlava di raccolta firme, di azioni per ripristinare il Giuspatronato , ma , come abbiamo già detto, questo diritto, regolato dal codice canonico, non è stato abrogato, cosa che non è nelle prerogative del Vescovo, bensì semplicemente disapplicato nominando non un parroco ma un amministratore . Il problema, comunque, non è solo carottese, ma anche stabiese, anche a Castellammare la comunità è molto legata e affezionata al proprio parroco e per il Vescovo Alfano rappresenta un uomo di grande fiducia, se non un vero e proprio braccio destro. Comunque, come abbiamo detto, è tutto nelle mani di Dio, e della Chiesa, che è Sovrana e verticistica nelle sue scelte . Come abbiamo detto è “in pectore”, quindi l’ufficialità, che doveva essere data domani, è stata rinviata al Corpus Domini, ma non crediamo oltre, visto che la vicenda è diventata di dominio pubblico.

Fra doco Don Antonino festeggerà i 23 anni dall’Ordinazione presbiterale nel Rito romano della Chiesa Cattolica del Vicario Episcopale del Clero don Antonino D’Esposito. Era il 18 ottobre del lontano 1999, quando il giovane Don Antonio riceveva il sacro rito. Don Antonio D’Esposito è un membro molto attivo nella comunità religiosa stabiese. Oltre ad essere il Vicario Episcopale del Clero egli ricopre un ruolo come un membro del Consiglio Pastorale Diocesano, membro del Consiglio presbiterale ed è il tesoriere della Concattedrale ed infine il responsabile del Clero Giovanile e Diaconi.

Comunque questi sono gli incarichi riconosciuti a don Antonino

Vicario Episcopale per il Clero presso Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia

Parroco presso Santa Maria Assunta e San Catello Concattedrale

Amministratore parrocchiale presso Santa Maria della Pace

Padre Spirituale presso Arciconfraternita Santa Maria della Pietà e Santa Caterina Vergine e Martire

Padre Spirituale presso Confraternita Del Santissimo Crocifisso e Anime Sante del Purgatorio

Membro di Diritto presso Consiglio Presbiterale

Canonico Tesoriere presso Capitolo Chiesa Concattedrale