Piano di Sorrento, il fotografo Diego Ambruoso sconfigge il Covid e da lunedì tornerà al suo lavoro

Piano di Sorrento. Dopo una lunga settimana trascorsa in “isolamento forzato” il fotografo Diego Ambruoso è finalmente guarito dal Covid che lo ha messo a dura prova a causa della febbre alta, come lui stesso ha scritto in uno dei suoi post. Sicuramente un periodo difficile per Diego che si è ritrovato a combattere da solo anche se ha ricevuto il sostegno e la vicinanza affettiva degli amici. Ma lo stare lontano dal suo negozio e dal suo lavoro, che svolge con passione e bravura, ha reso questi giorni lunghissimi. Finalmente da lunedì Diego tornerà nel suo negozio. E’ lui stesso ad annunciarlo con un post su Facebook: «Un grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino quando, ahimè, anch’io mi sono preso il covid. Per rispetto nei confronti di clienti e amici il mio negozio è stato sanificato. Lunedi tornerò operativo. Grazie di cuore a tutti».