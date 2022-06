Piano di Sorrento, il Corpus Domini del 1940 nel racconto del Prof. Ciro Ferrigno

Il Prof. Ciro Ferrigno, a pochi giorni dalla solennità del Corpus Domini, racconta come veniva vissuta questa importante festa religiosa a Piano di Sorrento nel lontano 1940: «E poi ti capita di vedere un filmino della processione del Corpus Domini del Comm. Ermanno Acanfora, anno 1940. È composto da due parti, la prima riguarda l’attraversamento di Piazza Cota, nella seconda sfila sul Corso Italia che, in quegli anni, si chiamava Corso Littorio. Poter vedere come si presentava dal vivo il nostro paese ottantadue anni fa è un’emozione di non poco conto. Ciò che fa veramente impressione è la quantità dei bambini con l’abito della Prima Comunione e vien da chiedersi: tanti ne nascevano in quegli anni? Sono ancora vivi, sono ancora tra di noi alcuni di loro? A conti fatti, oggi dovrebbero avere non meno di ottantotto-ottantanove anni.

In quegli anni la festa cadeva di giovedì e la processione si faceva lo stesso giorno solo nelle sedi vescovili, da noi a Sorrento; in tutte le altre parrocchie, la domenica successiva. I bambini indossano un vestitino bianco, pantalone corto o lungo. Le bambine hanno una veste bianca corta o lunga, ma si nota il velo che tante hanno alla maniera di Casa Savoia, fermato intorno al capo da un nastro. C’è la bandiera bianca delle Prime Comunioni, segue il gagliardetto dell’Associazione delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, sono tante le suore d’Ivrea che accompagnano i bambini e, solo alla fine c’è una suora con un abito diverso, sicuramente in rappresentanza di quelle del Monastero. Dopo lo stendardo sfilano i confratelli della Santissima Annunziata e la banda musicale; infine ci sono i sacerdoti, dove si riconosce don Eduardo Mastellone. L’ostensorio è portato, presumo, dal parroco dell’epoca Mons. Michele Maresca, mentre tutto intorno gli alunni dell’Oratorio di San Nicola portano i lampioni ed hanno la fascia con il giglio dei Luigini. Essendo domenica, i negozi sono chiusi e si nota che, ad un certo punto, il corteo imbocca Via San Michele, lasciandosi sulla destra il Bar La Scala. In quegli anni Via e Piazza delle Rose non esistevano ancora.

Nella serenità del giorno di festa in tanti partecipano alla processione solenne e i portoni sono preparati con piante e fiori, tappeti e coperte, simboli eucaristici; su un tavolino ci sono fasci di candele o la busta con l’offerta. Per l’addobbo dei portoni, molti hanno raccolto le ginestre sui Colli e, accanto, hanno sistemato vasi con maestose ortensie, i più rari gladioli, rose coltivate in giardino. Balconi e finestre sono addobbati con tappeti, tovaglie e coperte di prezioso lavoro fatto a mano e, al passaggio del Santissimo, piovono giù petali e fiori in quantità.

È la serena incoscienza di un momento di vita paesana, di chi non immagina neppure lontanamente che, a breve, scoppierà la Seconda Guerra Mondiale. In tanti partiranno per il fronte, alcuni non torneranno più, molti di quei bambini patiranno la fame e quante volte, al suono della sirena dell’allarme aereo, dovranno cercare riparo nelle grotte. Il breve filmato non ci restituisce le voci, i colori e quella mescolanza di profumi di ginestre e di caffè. Le ginestre sono sacre al Corpus Domini, il caffè profuma la domenica del paese. Resteranno le ginestre anche negli anni della guerra, eterne come il Corpo di Cristo. Scomparirà il profumo di caffè e con esso pure la domenica di paese, perché la guerra tutto distrugge».