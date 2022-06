Piano di Sorrento, il 3 luglio alla Marina ultima gran processione di don Pasquale. Il 4 luglio arriva don Antonino

Piano di Sorrento, il 3 luglio alla Marina ultima gran processione di don Pasquale. Il 4 luglio arrivadon Antonino D’Esposito. Toccanti e significativi gli ultimi atti da amministratore parrocchiale di San Michele da parte di don Pasquale Irolla. Dal punto di vista religioso l’ultima gran processione di sarà per la Madonna delle Grezie alla Marina di Cassano con la processione che partirà alle 7,30 dalla Marina con le tre arciconfraternite- Poi il giorno 4 comincerà l’affiancamento , don Pasquale rimarrà qui per tutta l’estate, per poi andare a Capri, la richiesta, abbastanza comprensibile , è quella di rimanere per il Patrono San Michele, ma si vedrà. A novembre possibile ritorno per l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale.