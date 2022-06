Piano di Sorrento, gioia e commozione per il ritorno della Processione della B.V. del Rosario

Piano di Sorrento, la Parrocchia della SS. Trinità ha festeggiato oggi in modo la solennità dei SS. Pietro e Paolo. Dopo la celebrazione della Santa Messa ha avuto inizio la Processione della B.V. del Rosario che è partita dai Colli di San Pietro ed ha percorso Via Cermenna, Via Creta, Via Cermenna, Via Petrulo, Via Traversa Petrulo, Via G. Maresca per fare rientro nella Chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

Al passaggio della processione hanno partecipato in tanti con fede e commozione per un momento comunitario tanto atteso dopo il fermo forzato di due anni a causa della pandemia.

Una processione che da sempre è molto sentita dalla comunità di Trinità e da quella dei Colli di San Pietro ma che ha sempre attirato tanti fedeli da tutta la penisola sorrentina.