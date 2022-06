Piano di Sorrento, folla fuori il laboratorio Zenith con decine di persone anche da Positano, ecco perché

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Il legame di Positano e Praiano in Costiera amalfitana con la zona della penisola sorrentina ed in particolare carottese è molto forte anche per il commercio ed i servizi, fra questi quelli sanitari . Questa mattina c’erano quasi 200 persone fuori al laboratorio di analisi, ma non si tratta , come è stato nel periodo di pandemia, dei tamponi per il Coronavirus Covid – 19, bensì del rischio che dopo i primi giorni si blocchi il tetto di spesa e le analisi si devono fare a pagamento .

“Sto qui dall’alba – ci confida un amico con il quale prendiamo il caffè -, ho una borsa termica con il tutto affinchè si possano fare le analisi a mio padre per verificarne le condizioni di salute. E’ sempre così, ci si organizza nei primi giorni del mese per farsi le analisi del caso”

In Campania, negli ultimi mesi, per poter fare analisi pagando solo la “quota ticket” quel tempo si è terribilmente ridotto. Dall’inizio del nuovo anno, infatti, la Regione Campania ha assegnato ai singoli laboratori, dei tetti massimi rimborsabili, che non possono essere superati (perché non sarebbero rimborsati).

Un problema atavico per la Campania, solo che fino allo scorso anno, si era abituati a poter effettuare esami ed analisi di laboratorio fino all’estate per poi “soffrire” negli ultimi mesi dell’anno. Colpa del budget, che sembra non essere mai abbastanza.

Da quest’anno le cose sono cambiate. Il budget è diventato mensile, ma i problemi restano. Tant’è che sono tante (tantissime) le lamentele degli utenti casertani che segnalano come, ormai, riuscire ad usufruire della sanità pubblica è diventata una impresa. O meglio, una corsa folle: chi prima arriva meglio alloggia.

La maggior parte dei laboratori convenzionati col sistema sanitario, infatti, è costretta a bloccare l’accettazione delle ricette entro il 10 di ogni mese. I più fortunati, posso arrivare fino al 15 (ma alcuni si fermano anche alla prima settimana). Poi l’utente è costretto a pagare, per intero.

Così, però, si corre il rischio di rallentare le diagnosi. Perché, è inutile nasconderlo, in tanti decidono di rinviare di effettuare esami rinviandoli al mese successivo visto il periodo di grande crisi causato dalla pandemia da Covid-19. Non è un mistero. Per non parlare di chi, affetto da patologie serie e gravi, è costretto ad un monitoraggio costante e con cadenza settimanale.

E che il problema sia enorme lo dimostra il fatto che lo stesso governatore della Campana Vincenzo De Luca lo ha affrontato in una delle ultime dirette sui social network, dando la colpa ad una piccola percentuale di laboratori privati che truffa il sistema sanitario.