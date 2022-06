Piano di Sorrento, fino al 30 settembre Piazza Cota diventa area pedonale. Ecco i particolari

Piano di Sorrento. Nel periodo dall’1 giugno al 30 settembre 2022 è istituita la pedonalizzazione di Piazza Cota (area antistante il Palazzo Comunale) tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 24.00 al fine di venire incontro alle esigenze della cittadinanza che nel periodo estivo predilige, nelle ore serali, la zona centrale chiusa al traffico onde fruire di uno spazio urbano interdetto al transito dei veicoli a motore, destinato alle attività commerciali e ricreative.

In Piazza saranno montate delle pedane a servizio dei pubblici esercizi che ne hanno fatto richiesta.

Per i motivi di cui sopra – con Ordinanza n. 58/2022 – si istituisce il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in Piazza Cota – tratto antistante il Palazzo Comunale – dalle ore 17.00 dell’1 giugno alle ore 24.00 del 30 settembre 2022.

Viene, altresì, istituito divieto di transito in Piazza Cota per tutti i veicoli dalle ore 19.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni, a partire dal 03 giugno e fino al 30 settembre 2022. I mezzi pubblici di linea potranno transitare per Piazza Cota fino alle 21.30, quando anche per loro scatterà il divieto.

Dalle ore 19.30 alle ore 24.00 l’autobus linea interna e i servizi da piazza sosteranno nei pressi dell’intersezione di Corso Italia/Piazza Cota.