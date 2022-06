Piano di Sorrento: ecco il motivo del rinvio del Consiglio Comunale. Riportiamo di seguito le parole del consigliere di opposizione di Piano di Sorrento, Mario Russo, pubblicate sul suo profilo Facebook:

Questo è il video del VERO Consiglio comunale apparso solo da pochi minuti, dopo la mia denuncia alle autorità giudiziarie, dopo la mia denuncia in commissione trasparenza, dopo innumerevoli PEC ai funzionari riguardo alle violazioni sul compimento degli atti pubblici (in quanto esso stesso è verbale del consiglio comunale).

Contrariamente a quanto montato e trasmesso in precedenza, mentre questo video è stato oscurato e l’audio risulta corrotto, per richiesta resa pubblicamente da parte del Sindaco e del Segretario comunale.

In questo video vi sarà facile capire il livello di preparazione e di occultamento e omissioni compiute dal vice sindaco sig. Giovanni Iaccarino (in qualità di Presidente della seduta) , dal segretario comunale nella specifica funziona e del consigliere Maurizio Gargiulo.

Di più non posso fare.