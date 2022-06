Piano di Sorrento e Torre piangono Ciro l’agente immobiliare morto nell’incidente in galleria. Una tragedia che colpisce anche la penisola sorrentina quella di stasera nella galleria che da Vico Equense va a Castellammare di Stabia per l’autostrada A3 Napoli – Salerno. Ciro era molto conosciuto a Piano di Sorrento dove lavorava per l’agenzia immobiliare Tecnocasa

L’Incidente mortale è avvenuto nella galleria di Pozzano, impatto frontale tra auto e moto che provenivano da due direzione opposte. A perdere la vita dopo il violento scontro è stato il centauro, un 30enne di Torre del Greco. La galleria che collega le città di Castellammare e Vico Equense e attraversa la Statale Sorrentina è stata chiusa per permettere i rilievi del caso. Quando sono arrivati i soccorsi non hanno potutto che constatare il decesso del motociclista, rimasto senza vita sull’asfalto. La circolazione interrotta ha creato lunghe file in ingresso e in uscita dalla Penisola Sorrentina.

Ciro veniva dal lavoro e stava tornando a casa, riposa in pace A tutta la famiglia amici e amiche le condoglianze della redazione di Positanonews.