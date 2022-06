Piano di Sorrento, Don Pasquale Irolla nella solennità del Corpus Domini: "La voglia di fermare il tempo"

Piano di Sorrento. Durante l’omelia di questa mattina nella Basilica di San Michele Arcangelo, in occasione della solennità del Corpus Domini, Don Pasquale Irolla ha concentrato la sua riflessione sull’importanza di fermare il tempo. Ed ha rivolto un augurio speciale ad Alessandro, un ministrante che oggi compie 18 anni e che già intravede nella sua vita la luce di Gesù. Ecco le parole di Don Pasquale: «Oggi è un giorno solenne, il Corpus Domini. E questa Eucaristia è solenne ed è bello per me celebrarla con tanti ministranti, i giovanissimi e gli adulti, a rendere questa Eucaristia ancor più bella. E colgo la coincidenza provvidenziale dei 18 anni di Alessandro per una parola a tutti attraverso di te. Che cos’è oggi il Corpus Domini? Forse questa coincidenza per te ministrante può essere una strada per il futuro. Che cosa sarà nato nel cuore di chi si è inventato questo giorno. Già c’era il Giovedì Santo. Suor Maria Luisa Maresca di Sopramare, la monaca domenicana pressò il Papa perché si solennizzasse questo giorno.

Che significa Corpus Domini? Significa avere le allucinazioni e fermare il tempo. Due punti luce. Il Corpus Domini nasce dalla voglia di fermare il tempo. Quando si ama si desidera fermare il tempo e questo giorno nasce dalla voglia di fermare il tempo innanzitutto. E quali fotogrammi fermare? Il fotogramma di Gesù che istituisce l’Eucaristia e nasce da uno sguardo contemplativo. Noi siamo abituati come nell’amore a prendere subito e a consumare. Mentre, e in particolare le mogli sanno molto bene, vorrebbero essere prima guardate negli occhi. Il Corpus Domini nasce da questo desiderio, di guardare prima di consumare. E chi guardare? Innanzitutto guardare me che sono il sacerdote che presiede l’Eucaristia. Guardare il sacerdote è avere questa allucinazione: “E’ Gesù”. E poi fermare il fotogramma della consacrazione. Per te Alessandro che sei allo spot dell’altare accenderlo e guardare la luna piena che è l’ostia consacrata, il restare rapito e dire: “E’ Gesù”. Come anche il fotogramma mentre verrai a ricevere la Comunione, aprire le mani e guardare le tue mani povere e sporche come le nostre e dire: “E’ Gesù”.

Mi sembra che il Corpus Domini sia riassumibile nella voglia di fermare questo fotogramma. E per me mentre alzo l’Ostia guardarvi in filigrana, cioè guardarvi attraverso l’Ostia consacrata, attraverso Gesù, e chiedermi chi è Gesù, quello che ho tra le mani o voi che siete di fronte a me e dietro di me? E giocare tra questi due amori. Possiamo dire oggi che il primo amore è Gesù e guardarlo con gli occhi allucinati, anche nelle persone che ci circondano.

Il Corpus Domini è avere le allucinazioni ed è fermare il tempo. A te Alessandro auguro di essere quelle pietre incastonate, vite giovani incendiate. 18 anni sono gli anni in cui incendiare e lasciarsi incendiare da Gesù. Sull’altare è più facile, ti senti fortunato.

E allo stesso tempo fermare il tempo e dire: “E’ Gesù”, fermati, guarda. E’ Gesù nelle mie mani, è Gesù in me, è Gesù nei nostri occhi. Auguro questo dono a te, un augurio dall’altare. Avrai ancora un anno per lasciarti rapire dal sogno di Dio che forse già intravedi su di te, ma verrà il giorno in cui passerà Gesù e ti guarderà, ti fulminerà con uno sguardo, ti chiamerà per nome e incomincerai la vita nuova.

Auguri a noi. Questa Eucaristia è solenne. Sono presenti tutti i nostri familiari, tutti gli amici, tutta la comunità, tutti i Santi, tutti gli angeli, tutti i sacerdoti. Annusiamo nel profumo, cogliamo lo scintillio dei loro occhi, soprattutto guardiamo Gesù. E’ in mezzo a noi, è per noi, è in noi e noi pian piano stiamo diventando come lui».