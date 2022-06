Piano di Sorrento: difficoltà di accesso ai palazzi, problemi per i soccorritori del 118. Riceviamo e pubblichiamo quanto ci è stato inviato da un lettore:

“Sono un autista soccorritore del 118 di Sant’Agnello. Scrivo per dirle un problema di zona Piano di Sorrento non poco indifferente. Oggi io ed il mio collega siamo stati chiamati per un codice rosso in un palazzo inpiazza Cota per una persona con dolore toracico, malato oncologico, e flebite, non deambulante.

Davanti al suo palazzo di era il palchetto in legno con tavolini, che non mi permetteva di usufruire del passaggio discesa del palazzo: per entrarvi con la barella, la bombola d’ossigeno e la sedia cardiologica ho dovuto salire per il gradino marciapiede che era affianco al passaggio del palazzo, trovando enorme difficoltà e per poco (essendo da solo perché il mio collega infermiere era già su dal paziente) non ho rovesciato il tutto. Successivamente, abbiamo avuto la stessa difficoltà anche nell’uscire di corsa: siamo dovuti passare sempre dalla stessa parte, con il paziente in gravi condizioni, sollevando la barella.

Credo che questo non debba permettere a noi o ad altri di svolgere un intervento di ogni genere in condizioni di disagio, per poi poter permettere ai locali di usufruire per i loro interessi, agi di zona per poter svolgere nel modo migliore e più tempestivo il nostro soccorso. Spero che questa notizia sia utile tanto quanto lo sarà per noi e per il nostro lavoro.