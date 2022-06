Piano di Sorrento: convocato per il 1 luglio il consiglio comunale. Ecco l’ordine del giorno. Si notifica, ad ogni effetto di legge, che il Consiglio Comunale è convocato, presso la sala consiliare ubicata al II piano della Casa Comunale, in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 1 luglio 2022 alle ore 9.30 ed, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione per il giorno 2 luglio 2022 alle ore 8.30, per discutere e deliberare sull’Ordine del Giorno di seguito riportato.

Gli atti relativi agli affari da trattare sono depositati, ai sensi del vigente Regolamento, presso l’Ufficio di Segreteria per la consultazione da parte dei Sigg, Consiglieri.

ORDINE DEL GIORNO