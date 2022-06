Piano di Sorrento: controlli dei carabinieri sulle attività commerciali. Un imprenditore denunciato

Servizi a largo raggio a Piano di Sorrento per i Carabinieri della locale stazione e per i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli. Nella lente dei controlli il contrasto del lavoro sommerso e la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante del centro cittadino. Sui 10 lavoratori trovati, 8 sono risultati irregolari mentre gli altri 2 erano in nero. Le irregolarità riguardano la mancata sottoposizione alla visita medica di dipendenti e la mancata formazione dei dipendenti.

Per l’imprenditore anche sanzioni penali per quasi 34mila euro e sanzioni amministrative per 9.700 euro. L’attività è stata sospesa.