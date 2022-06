Piano di Sorrento, consiglio comunale rinviato senza preavviso. Era previsto per oggi il Consiglio Comunale a Piano di Sorrento. Ma questo è stato rinviato all’ultimo minuto, senza alcun preavviso.

“Il consiglio era convocato in seconda convocazione oggi alle 9.30 e proprio adesso ho ricevuto, dopo essere appena arrivato, una pec nuova che diceva che la convocazione del consiglio è il 1 luglio – ci ha detto il consigliere di minoranza Gabriele Di Filippo -. Non so le motivazioni. È stata una cosa improvvisa e sicuramente le chiederemo”.

Di seguito l’ordine del giorno: