Piano di Sorrento: consiglio comunale oggi e lunedì, si rischia il commissariamento per numero legale. Oggi, mercoledì 15 giugno 2022, ed il prossimo lunedì, 20 giugno 2022, a Piano di Sorrento si terrà il consiglio comunale in sessione straordinaria. Si rischia il commissariamento per il numero legale e per il bilancio. Infatti, per quest’ultimo stanno per scadere i termini, il quale doveva essere approvato già entro la fine dello scorso mese. Ci si trova, dunque, ai limiti: se non riusciranno ad approvarlo, arriverà il commissario. Inoltre, corrono voci che annunciano rischi anche per il numero legale di presenze all’interno del consiglio comunale.

Di seguito, l’ordine del giorno.