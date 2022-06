Piano di Sorrento ( Napoli ) Oggi, mercoledì 15 giugno 2022, un consiglio comunale di fuoco con Mario Russo che ha dichiarato la propria indipendenza e sparate bordate di fuoco, ben documentato, dai 14 mila euro per una spianata di terra, alle potature a Villa Fondi, con le stoccate sugli stipendi ( indennità precisa Gianni Iaccarino ) percepiti . Non è venuto meno il numero legale, come si temeva, e la maggioranza sta tendendo a compattarsi sotto gli attacchi insistenti e precisi di Russo , ora si tratta del Bilancio che ci sarà il prossimo lunedì, 20 giugno 2022, a Piano di Sorrento si terrà il consiglio comunale in sessione straordinaria. Lunedì il consiglio comunale sul Bilancio Si rischia il commissariamento . Infatti, per quest’ultimo stanno per scadere i termini, il quale doveva essere approvato già entro la fine dello scorso mese. Ci si trova, dunque, ai limiti: se non riusciranno ad approvarlo, arriverà il commissario ma Limauro sta facendo un super lavoro a quanto pare dovrebbero farcela, ma è ancora un’incognita ed è incontestabile che l’amministrazione Cappiello in questo momento è in affanno . L’attacco all’Alicost si spiega dal direttivo in base al quale, come dice Russo, La Pasquariello fa parte di una associazione che partecipa ai Distretti Commerciali di Piano dal sito ufficiale è uscito che il Direttivo è costituito da marito moglie e cugina”La rotonda sull’incrocio Mortora/metà Amalfi è costata 24000 euro.il paese pieno di cacca ed al eri secchi ed il sindaco e Pasquariello buttano a mare i Soldi ” ha detto in buona sostanza Russo in particolare al minuto 1h 16m16 sec. In ogni caso pubblichiamo il video del consiglio lasciamo a tutti verificare quello che si è detto .

Di seguito, l’ordine del giorno.