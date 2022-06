Piano di Sorrento, aperte le candidature per la nomina a garante per i diritti della persona con disabilità

Piano di Sorrento. Il Sindaco Salvatore Cappiello – con Avviso pubblico – rende noto che sono aperte le candidature finalizzare alla nomina del “Garante per i diritti della persona con disabilità”. Il garante è un organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di cui al comma 2, dell’art. 11 dello Statuto del Comune. La durata del mandato è di anni 3, rinnovabile per una sola volta, l’attività è svolta a titolo gratuito.

Risulterà eleggibile chi è in possesso dei seguenti requisiti:

• laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia;

• idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;

• dia ampia garanzia di indipendenza;

• non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

• non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente, ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Le richieste di candidatura devono pervenire dal 27/06/2022 al 22/07/2022 a mezzo pec: protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it.

Alla richiesta, in carta semplice, dovrà essere allegato CURRICULUM VITÆ, idonea documentazione (in assenza autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) provante i requisiti di cui al regolamento del GARANTE dei diritti della persona disabile e documento di riconoscimento in corso di validità.