Piano di Sorrento: ancora un incidente a Mortora. Si aspetta il morto?

Piano di Sorrento: ancora un incidente a Mortora. Ancora un incidente nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno 2022, a Piano di Sorrento, lungo via Mortora San Liborio. Un motorino è scivolato, finendo contro un’automobile, a causa del maltempo e della strada scivolosa.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza, ma vogliamo sottolineare ancora una volta la pericolosità di questa strada, soprattutto in giorni di pioggia come questo. Una strada dissestata, davvero rovinata, lungo la quale gli incidenti si susseguono.

La cosa grave è che Positanonews sta segnalando da mesi incidenti e pericoli in Via Mortora – San Liborio, una strada che è un vero e proprio percorso di guerra, mentre gli unici interventi fatti dall’amministrazione sono spianare terreni con costi esorbitanti per la collettività, almeno stando a quanto ha detto in consiglio comunale, senza smentita, con tanto di registrazione, Mario Russo .

Si pensasse una volta e per tutte a mettere in sicurezza questa strada con asfalto, segnaletica e controlli.