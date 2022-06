Piano di Sorrento, anche Salvatore Mare prende le distanze dalle nomine dirette degli scrutatori dopo Russo “Questa è la politica che non ci piace”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Duro attacco del consigliere di minoranza Mario Russo alla maggioranza guidata da Salvatore Cappiello, come prima cosa che hanno fatto è stato togliere il sorteggio per potersi nominare gli scrutatori a piacimento, questa è stata l’accusa di Mario Russo. Con l’amministrazione Iaccarino si era deciso per il sorteggio degli scrutatori in modo da non poter adito a nessun sospetto di favoritismi. Ora cambia l’amministrazione e quindi cambiano il metodo, a rincarare la dose contro questa scelta Salvatore Mare , che è stato candidato proprio con Cappiello.

Poco tempo fa, chiacchierando con il mio amico Danilo Cascone, vantavo la “virtuosità” (che poi in fin dei conti sarebbe la “normalità”) delle Amministrazioni di Piano di Sorrento, di aver sempre sorteggiato gli scrutatori. “Io” testimone durante l’ultima consiliatura, seppure non facessi parte della commissione elettorale, ho spesso partecipato al sorteggio elettronico degli scrutatori.

Oggi il Consigliere di minoranza e ancor più di opposizione (l’unico finora) Mario Russo stravolge il mio “snobbismo”.

Questa è la politica che non ci piace: alla faccia della partecipazione popolare e dell’apertura alla cittadinanza della casa comunale.

Non ho parole.

Abbiamo sentito Costantino Russo , consigliere comunale di maggioranza ci ha riferito che poi si sarebbe fatto in modo da alternare gli scrutatori.