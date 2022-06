Piano di Sorrento, ampliamento dell’orario di esercizio dell’Ascensore del Mare fino al 31 luglio 2022

Piano di Sorrento. L’Ascensore del Mare rappresenta un valido collegamento tra la città ed il borgo di Marina di Cassano e si rivela di grande utilità non solo per i residenti ma anche per i tanti cittadini e turisti che nel periodo estivo raggiungono la spiaggia per concedersi qualche ora di sole e di mare oppure un pranzo o una cena in uno dei vari ristoranti presenti.

Per questi motivi il Comune – con Determina n. 349/2022 – stabilisce che, dopo l’esecuzione dell’intervento straordinario di sostituzione della puleggia e delle funi di trazione (previsto entro il 24 giugno), l’orario di servizio dell’Ascensore del Mare – al fine di ottimizzare il collegamento sul territorio tra le aree di rilievo turistico-ricettivo e di intrattenimento – sarà temporaneamente ampliato nei giorni giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 7:30 alle ore 24.00.