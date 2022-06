Piano di Sorrento al Nautico va di scena Penelope e Ulisse , questa è la buona scuola . Siamo andati quasi per caso, su suggerimento di Gigione Maresca, ma siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Bravissimi I ragazzi e le ragazze, sono loro la novità in crescita in una scuola in genere maschilista ( “Sono le più determinate”, ci ha detto la Preside ) . Vi invitiamo a vedere alcuni video sul gruppo facebook e la pagina facebook di Positanonews