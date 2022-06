Piano di Sorrento. Nel borgo di Marina di Cassano si respira aria d’estate con gli stabilimenti aperti pronti ad ospitare tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata di relax lasciandosi baciare dai raggi del sole per poi rinfrescarsi nelle acque azzurre che hanno fatto meritare alla città la tanto agognata Bandiera Blu.

Siamo in uno dei gioielli carottesi, ricco di storia e di fascino e dal caratteristico paesaggio con i costoni a strapiombo sul mare. I prezzi per accedere ai vari lidi ed ai servizi sono un po’ aumentati, come d’altronde è avvenuto un po’ dappertutto a causa dei rincari di questo ultimo periodo. Stando a quanto ci viene riferito l’unico ad aver conservato i costi dello scorso anno è lo stabilimento dei “Bagni Tina”.

I lidi hanno, comunque, regolarmente esposto i prezzari in modo da garantire la massima trasparenza.

In questa domenica di giugno la spiaggia di Marina di Cassano è stata presa d’assalto facendo registrare ottime presenze anche ai veri ristoranti in loco.

In molti hanno anche scelto la spiaggia libera di Caterina, alle spalle del molo e ricadente nel Comune di Sant’Agnello pur avendo accesso dal Comune di Piano di Sorrento.

Il borgo è facilmente raggiungibile sia in auto utilizzando le rampe da poco interessate da lavori di rifacimento e messa in sicurezza oppure optare per il comodo ascensore che permette di raggiungere in pochissimi minuti Marina di Cassano.