Piano di Sorrento, a San Liborio è tornata la processione di Sant’Antonio. L’emozione nelle parole di Luigi Iaccarino

Piano di Sorrento. Lunedì 13 giugno nella frazione di San Liborio in tanti hanno partecipato ai festeggiamenti in onore del patrono Sant’Antonio. Dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia la statua del Santo è tornata a percorrere in processione le strade della frazione carottese accompagnata dai fedeli ed alla luce delle fiaccole. Un momento di grande intensità che traspare dal post di Luigi Iaccarino, da sempre legato a questa piccola chiesa ed al rione storico di Piano di Sorrento: «Una confidenza al mio Santo. Ti abbiamo portato per le nostre strade, chiedendo ai nostri uomini, giovani dagli occhi colmi di voglia di vivere ed adulti con le rughe del tempo e dell’esperienza di vita, di prestarci la loro forza, le loro spalle, la loro dedizione per un cammino di riflessione e di coinvolgimento.

Lo abbiamo fatto con un senso di grande responsabilità e soprattutto presi dentro da un pensieroso esame di coscienza, sviluppato a seguito di un messaggio forte e proposto ad alta voce nella nostra Piazzetta, con la fermezza e la convinzione di chi vuole dare voce ai tuoi insegnamenti, ai tuoi pensieri, alle tue scelte, facendo diventare la staticità del tuo essere statua, venerata e rispettata, un messaggio di conversione e di vera consapevolezza di cosa significhi essere cristiano.

All’invito a non seguirti, se non pronti a cambiare vita, subito, un brivido freddo mi ha preso la schiena con il timore che la tua statua potesse rimanere ferma nella Piazzetta, ma la gente, presa da sentimento di partecipazione sincera, memore di tante storie raccontate sulla tua vita, invogliata dal ricordo dei tuoi miracoli, delle tue prediche ai pesci, del tuo abbraccio al Santo Bambino, delle tue 13 grazie al giorno, è partita ancora una volta col desiderio nuovo di accostarsi al nostro Dio attraverso la tua persona, il tuo esempio, il tuo essere stato uomo di bontà e di santità, ed è partita anche con la promessa di un impegno .

Aiutaci Antonio, santo dei nostri avi, delle nostre preghiere, del nostro Casale, delle nostre contraddizioni, della nostra incoerenza a guardarci dentro, a rimettere sulla buona strada la nostra vita, cercando quanto più possibile, di incarnarla secondo una logica evangelica ed attenta alla morale cristiana.

Intanto la nostra preghiera, forse un po’ bigotta, ti giunge copiosa dalle finestre delle nostre case, le lacrime di una donna anziana bagnano il suo grembo ed evaporano come ringraziamento per averti ancora una volta potuto vedere, pur solo tramite uno sguardo alla tua statua, nel suo cortile, sentendosi, nella semplicità del suo pensiero, ancora una volta visitata. Scendi, benedicente, tra i orti e giardini, alcuni ancora coltivati con un grande senso di appartenenza alla terra, altri un po’ coperti dall’incuria del tempo e dai rovi; al tramonto rosato di questo giorno di festa passi tra le nostre case e da un portone infiorato con ortensie ed edera fresca s’alza a te il sospiro di una madre per un peso che l’attanaglia il cuore, arriva alle tue orecchie che tu sussurri al cuore di Dio, che stringi al tuo petto. Il nostro cammino continua veloce tra le viuzze basolate e sembra portare un respiro di festa… sensazioni ed emozioni dovute ad antica passione del nostro cuore.

Tu sei santo, Antonio di Padova, e comprendi subito le nostre contraddizioni di vita e di fede, scusa le nostre storture che si palesano ancora, perdona le nostre contraddizioni, che la spontaneità del nostro essere non tenta neanche di nascondere. Ora più che mai, sollecitati da una voce convinta e da un monito forte e coerente, ci impegniamo a vivere meglio la nostra esperienza di fede perché il nostro cuore ha deciso di seguirti con l’impegno di conoscere meglio i tuoi insegnamenti che parlano soltanto di Dio.

…e così che alla recita del nostro Rosario ritorni nella tua casa, in questa Cappellina antica e densa di storie, di vita e traboccante di preghiere, nuove ed antiche, dove dalla tua nicchia sarai monito continuo per attuare un impegno preso prima di una partenza serale, che ti ha visto compiere con noi un cammino nei cuori… e gli ultimi tocchi della campana segnano la fine di questo andare e l’inizio di un’altra partenza…

Intanto ti vogliamo un gran bene, Santo della nostra gente».

(foto di Annamaria Vinaccia)