Personaggi del passato: Michele ‘a palla

Minori, Costiera amalfitana . Alcune situazioni di vita moderna portano la mente ad alcuni personaggi semplici della Minori che fu.

Per esempio, parliamo di Michele ‘a palla, al secolo Michele d’Amato. Io che l’ho conosciuto da quando ero un adolescente perchè era frequentarore quotidiano dell’osteria di mio padre e so che era di professione cartaro (operaio di una delle tante cartiere della costa) , con preciso compito di raccogliere e selezionare la cartaccia che i camions o i “traini” (carretti grandi) scaricavano alla cartiera di Marmorata (attuale hotel di prestigio Marmorata, dalla località in cui sorge, attaccato al mare). Andato in pensione ( prima si otteneva la pen sione, pur avendone diritto, solo dopo essersi sottoposto ad una accurata visita da parte dell’ente erogante, portandosi a Salerno) e Michele (si era in pieno inverno) non aveva un cappoottoi per andare a visita a Salerno e mio padre gli prestò il suo: Michele vi navigava perchè era basso e nagro.

Un bel giorno si fidanzò con ua attempata “ragazza” di Torello e dovette cresinmarsi: padrino Ignazio Lucibello, personaggio amalfitano frequentarore assiduo di Minori (guardati dalle z… casalinghe , usava ripetere) I l fidanzamento naufragò . Faceva impazzire il grande della Monica quando, per non essere contraddetto o per stare tranquillo soleva dire all’interlocutore: nun fa ‘o scemo, scemo, mò si scemo e scemo. Cantava spesso.” che bella cosa na nuttata e sole”, accompagnado le parole con un buon bicchiere di rosso di Sambuco. Un giorno Mammarella, altro personaggio un tempo marittimo, gli propinò del cioccolato purgante. si lascia immaginare Michele di ritorno a casa per le scale del Gradone.

Aveva un fratello, calzolaio al servizio dei contadini e muratori, di nome Taturiello che abitava a san Cosma di Ravello quando non c’era ancora la rotabile e “scendeva” a Minori un venerdì si ed uno no anche per incontrare il fratello Michele iche lo aspettava per una “magnata e bevuta”. Taturiello ordinava la carrozza per un giro per la costa e se il cavallo non correva minacciava di non pagare. Sosta per il pranzo abituale a Capodorso prima maniera e un giorno Michele confidò che aveva mangiato la banana, frutto raro e costoso.

L’arma affidatagli al servizio di leva era quasi sempre la scopa.. E’ stato una dei primi personaggi partecipanti alla sfilata del Gran Carnevale di Miunor degli anni sessanta. Sapera giocare solo “asso pigliatutto”