Per il Costa d’Amalfi tante riconferme. Il Costa d’Amalfi conferma per questa stagione in primis colui che ha diretto egregiamente la squadra lo scorso anno: mister Proto. Il club lo rende noto attraverso un comunicato: “La scorsa stagione abbiamo iniziato un nuovo ciclo, centrando l’obiettivo prefissato. Oggi siamo qui a dare continuità al nostro progetto, che prevede mister Proto alla guida tecnica della Prima Squadra. Sarà, quindi, ancora lui il nostro condottiero nella prossima stagione e crediamo fortemente che INSIEME riusciremo a creare qualcosa di importante”. Ma non finisce qui; sono state riconfermate anche altre 2 importanti pedine: capitan Francesco Proto e Andrea Imperiale.