Per il 13° anno riapre il Lido Positano. Anche quest’anno siamo pronti ad aprire il Lido Positano.

Un’iniziativa concreta di vicinanza ai cittadini, che stagione dopo stagione, da ben 13 anni, viene portata avanti con particolare entusiasmo dall’Amministrazione.

Foto 3 di 5









Il Lido Positano non è solamente un servizio balneare a favore dei positanesi, ma nel corso degli anni ha consentito a tutti i residenti di vivere delle giornate a mare in maniera sicuramente più rilassata e in totale comodità. Un servizio fondamentale pensato ed ideato soprattutto per gli anziani e le famiglie con bambini che possono godere di giornate estive in totale relax!

Dino sarà il bagnino di questa nuova stagione, a disposizione per tutti i residenti.

Inoltre, a sostegno di un turismo inclusivo ed accessibile, il lido Positano è stato attrezzato di sedia job così da rendere effettivamente accessibile il mare a tutti!