Penisola sorrentina, vola in cielo “Mast’Enzino”: lutto a Torca per Vincenzo Persico

Lutto in Penisola sorrentina. La frazione Torca di Massa Lubrense è stata travolta dal dolore per l’addio al suo cittadino Vincenzo Persico. Conosciuto da molti come Mast’Enzino, Vincenzo era una vera e propria icona del paese e oggi, dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, vola in cielo all’età di 81 anni. Ne annunciano la perdita i suoi cari che hanno potuto contare su un marito, papà e nonno esemplare: lo piangono la moglie Carmela, i cari figli Salvatore, Pasquale, Angelo, Anna, Clara, Rosaria, Lidia, e Marisa, i generi, le nuore, alle sorelle, il cognato, i nipoti, pronipoti e parenti tutti. L’ultimo saluto a Mast’Enzino si terrà oggi, sabato 11 giugno alle ore 17:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Torca. Sentite condoglianze dalla redazione di Positanonews.