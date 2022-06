Penisola Sorrentina, un nuovo cuore che batte tra le famiglie Di Vuolo e Persico: benvenuto William!

La nascita è uno di quegli eventi che cambiano la vita, ed è solo l’inizio di una vita ricca di nuove emozioni e grandi avventure. L’arrivo di un nuovo cuore è infatti una delle tappe principali del ciclo della vita e da sempre viene onorata e festeggiata in ogni angolo del mondo. Oggi questa gioia tocca a Monica Di Vuolo e Roberto Persico, una giovanissima coppia di 22 e 23 anni della Penisola Sorrentina. Lei di Sorrento, lui di Massa Lubrense, lo scorso 1 giugno hanno fatto spazio ad un nuovo arrivo in famiglia: William, già soprannominato con affetto “baby Montarzo”. Una gioia indescrivibile per i genitori diMonica e Roberto, oltre alla bisnonna che corona il sogno di una vita. Tanti auguri alle famiglie Di Puolo e Persico, benvenuto William!