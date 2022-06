Penisola Sorrentina: traffico completamente bloccato da Sorrento in direzione Napoli. Continuano le criticità dovute al traffico in Penisola Sorrentina: Una lunga fila di auto parte già da Sorrento con gli automobilisti completamente bloccati nel traffico in direzione Napoli.

A Sant’Agnello, infatti, si stanno realizzando dei lavori di manutenzione ad un palo all’altezza della Chiesa dei Santi Prisco ed Agnello. A contribuire al traffico anche la chiusura del tratto sotto il ponte della Circumvesuviana.