Penisola Sorrentina, Rosario Lotito: “Viviamo in una fabbrica”. Riportiamo di seguito l’intervento di Rosario Lotito, sempre attento ed interessato ai problemi della Penisola:

Vorrei riflettere e chiedere anche a voi….

Non avete, come me, la spiacevole sensazione di vivere all’interno di una fabbrica del turismo, stipati dentro un immenso capannone industriale che a poco a poco sta ingoiando ogni spazio, ogni strada, ogni spiaggia, ogni piazza, modificando i nostri comportamenti piegando, alterando e rendendo squilibrato il vivere quotidiano di ciascuno di noi, vittime di una spietata turistificazione di ogni ambito del nostro territorio?

Le amministrazioni non intervengono con dei programmi seri, con dei progetti coerenti e riguardosi dell’ambiente, della vita e della serenità, di chi, in queste terre, ancora prova viverci e restarci.

Un sovraffollamento turistico che, se da un lato, crea ed accresce la ricchezza di pochi, dall’altro sta garantendo inquinamento, distruzione e disagi a molti.

La nostra amata penisola conta all’anno oltre 2,5 milioni di presenze turistiche dichiarate.

Il dato non spaventa affatto chi amministra, anzi ne va fiero, incurante del fatto che il nostro territorio continua ad essere offeso, umiliato, defraudato, sfruttato, violentato, abusato senza regole e senza limitazioni , in una totale assenza di progettualità.

I nostri, si fa per dire, amministratori preferiscono restare rigorosamente in silenzio mostrandoci “rose e fiori”, mentre rimangono proni davanti ad una rapace imprenditoria turistica locale che sta cannibalizzando il territorio, rovesciando su noi cittadini gli scarti di una smisurata sete di ricchezza e di potere, utilizzando e sfruttando ogni risorsa del territorio.

Ed intanto noi registriamo:

– La crescita insostenibile del traffico veicolare con relativo aumento degli incidenti stradali oltre che dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

– La mancanza di spazi di sosta per auto.

– L’aumento eccezionale dei prezzi delle case e degli affitti di civili abitazioni, quando se ne trovano, il resto sono tutte case vacanza.

– La quasi totale preclusione di accesso alle spiagge per i residenti.

– L’aumento esponenziale dei volumi di liquami fognari a motivo della presenza di circa 2.5 milioni di turisti all’anno.

– Una rete fognaria totalmente inadeguata, non è un caso se, in molte zone ed in dati orari, nella nostra amata Sant’Agnello esalano miasmi nauseabondi (segnalate pubblicamente e denunciate )

– Mare sporco, liquami a galla, schiume di diverso colore, spazzatura a pochi metri dalla riva così come anche sulle spiagge.

Insomma, vedo e mi sento preda di un sistema turistico feroce, non pianificato, ma soprattutto mal gestito da chi è chiamato ad amministrare nell’interesse di tutti.

Un sistema che ruba la serenità alla gente insieme al futuro.

Questo a mio avviso, è quello che dobbiamo denunciare quotidianamente con le nostre foto, con i nostri racconti, con i nostri filmati e smascherare i responsabili di questa distruzione sistematica del nostro territorio.