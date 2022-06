Penisola Sorrentina. L’elicottero delle 10.30

Tutti i giorni, verso le 10.30 sentiamo svolazzare nei cieli della Penisola Sorrentina amalfitana , un elicottero giallo. Si tratta di un veivolo della Alidaunia in perlustrazione antincendio. Parte da Napoli aeroporto e costeggiando, sorvola , fino a fare il giro di Capri e poi ritorna alla base. La seccura del verde e dei boschi, particolarmente gravosa in questa estete 2022, lascia prevedere il pericolo di incendi boschivi. Praticamente quel poco di verde boschivo rimasto in Penisola sorrentina è a rischio incendio. Ben venga un monitoraggio continuo e costante da parte di questa ditta appaltante.

Riportiamo di seguito le indicazioni fornite dalla protezione civile in merito :

Per evitare un incendio

Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi , possono incendiare l’erba secca;

Non accendere fuochi nel bosco . Usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente spento;

Se devi parcheggiare l'auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca . La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l'erba;

Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile;

Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.

Quando l’incendio è in corso