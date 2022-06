Penisola Sorrentina: lavori a Sant’Agnello, traffico a Piano di Sorrento e Seiano. Giornata infernale per la viabilità in Penisola Sorrentina. Oggi, giornata che potrebbe essere già di per sé critica dato il ponte del 2 giugno, la situazione è complicata maggiormente dai lavori di rifacimento del manto stradale in via San Sergio, a Sant’Agnello. Una lunga fila di auto da Piano di Sorrento verso Sorrento con gli automobilisti completamente bloccati nel traffico.

Qui l’ordinanza del Comune di Sant’Agnello.

Traffico anche a Seiano, frazione di Vico Equense, a causa dell’accesso alle vie del mare.