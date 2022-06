Penisola Sorrentina, auto si ribalta a Massa Lubrense: nessun ferito

Un’auto si è ribaltata mentre percorreva una delle strade della Penisola Sorrentina. La notizia si apprende dal gruppo Facebook Report Penisola Sorrentina Il veicolo in foto, una Fiat 500, si trova in una frazione di Massa Lubrense. Non sappiamo se la causa di tutto ciò sia stata la mancata aderenza dell’auto all’asfalto, un colpo di sole o altro. La cosa più rilevante è che non si sono registrati, fortunatamente, danni ad altre persone o altri soggetti della strada, incluso il conducente dell’automobile incidentata. Solo un enorme spavento per il guidatore e i pedoni che si trovavano a transitare sul posto.