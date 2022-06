Penisola Sorrentina, annullato Mak P al Katarì: “Problema di orari”

Sono passati quasi 4 mesi dall’11 febbraio, la data in cui il Governo ha sancito la riapertura delle discoteche. Una misura che insieme all’eliminazione dell’obbligo di mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale, rappresentava un altro passo avanti verso il superamento delle restrizioni legate al Covid. Oggi, tuttavia, i limiti da covid 19 non sembrano essere gli unici vincoli: l’ultima in ordine di tempo è la vicenda legata al Katarì Beach lounge bar, il locale in spiaggia che avrebbe dovuto ospitare il Mak P. Si tratta di un evento organizzato principalmente dagli studenti in occasione di giorni memorabili, quali la fine del percorso scolastico. Nessun sequestro ieri – come molti credevano – al locale della Penisola Sorrentina. Si tratta solo di un “problema di orari”. C’è ancora tanta confusione sul tema, ma per adesso sappiamo che sarà riorganizzato l’evento.