Paʃqà in ’A vita è suonno, Napoli – Beirut, andata e ritorno

Napoli – Paʃqà, al secolo Pasquale Porciello, è un musicista (studi al Cimarosa e al san Pietro a Majella), ma anche un giornalista, che da dieci anni vive in Libano come corrispondente per l’Italia (Il Manifesto), parla correntemente arabo, inglese, francese, spagnolo, portoghese e italiano, oltre ovviamente al napoletano. Il Libano è diventato per lui una seconda casa, Beirut una “seconda Napoli” dove suoni, colori, cultura e contraddizioni spesso si assomigliano. La sua vita a Beirut è qui il pretesto per raccontare l’uomo e il suo male di vivere e il viaggio che compie per ricomporsi. “’A vita è suonno” è il titolo del suo album d’esordio, che vuole raccontare a noi ascoltatori questo viaggio tra il sonno e la veglia, tra sopra e sotto, dentro e fuori. Ci parlerà della Napoli vissuta, respinta, amata, idealizzata, odiata e ancora sognata. Napoli, per Paʃqà, è il Sé lasciato e il Sé ritrovato. È la zona di conforto e la casa da distruggere; l’antico e il contemporaneo. Napoli è un’Itaca, il viaggio inevitabile da intraprendere controvoglia, la separazione senza la quale il ritorno non avrebbe senso. Beirut e Napoli sono città mai scontate e sempre miracolosamente vive. “A vita è Suonno”, scritto in lingua napoletana e registrato a Beirut, verrà presentato domani, 9 giugno, alle ore 20:30, a Villa Di Donato, un originale esempio settecentesco di casino di caccia, uno dei pochi ancora esistente nell’area urbana di Napoli, a Sant’Eframo vecchio, borgo che è anche una piccola Napoli in miniatura; una piazza con il convento dei Cappuccini che ne è il cuore pulsante dal 1530. In questo luogo magico, da sogno, potremo ascoltare questo “suonno”, che prende ispirazione dal testo “La vida es sueño”, capolavoro di Pedro Calderòn de La Barca, l’ultimo grande autore spagnolo del Siglo de Oro, ulteriore punto di incontro tra culture diverse, che rende il progetto di Pasquale Porciello un melting pot molto interessante. Il progetto vede il coinvolgimento di musicisti, artisti, video-maker, tecnici del suono, giornalisti, documentaristi italiani, libanesi, armeni, siriani e iraniani, i cui punti di incontro sono il Libano e Beirut. L’idea di fondo intorno alla quale ruota il tema dell’album è, come vi accennavo in precedenza, la ricerca e il raggiungimento del Sé, attraverso lo scardinamento del positivismo dogmatico, nonché del dilagante culto della tecnica. Questo concept album trova le sue peculiarità nel voler raccontare in modo autentico questioni esistenziali, da sempre al centro della ricerca e dell’attenzione di filosofi e pensatori. Otto canzoni e una composizione strumentale descrivono questo viaggio alla ricerca di sé e alla scoperta del mondo, ponendo l’accento sulla paura di sbagliare strada, la frammentazione, l’amicizia falsa, l’amore incompreso, la separazione, il perdono profondo di sé e dell’altro. E poi ancora: la notte e la rinascita e finalmente l’incontro con l’anima. A conferire ulteriore autenticità al progetto ci sono le registrazioni effettuate dal vivo, in presa diretta, di ciascun musicista coinvolto, ad assecondare una certa esigenza artistica di riportare la naturalezza e la bellezza del poter suonare insieme. L’arte vive e fa vivere ma soprattutto insegna a non accontentarsi e soprattutto a non banalizzare quest’unica occasione che abbiamo di esistere.

Di Luigi De Rosa

Paʃqà, musicista e giornalista

“’A vita è suonno”, credits del progetto e strumentisti: Voce e chitarra classica, arrangiamenti e testi: Pasqà;

Contrabbasso: Makram Aboul Hosn; Percussioni e Batteria: Khaled Yassine; Sassofono tenore e soprano/Piano: Nidal Abou Samra; Flauto e Duduk: Kevork Kechichian; Violoncello: Jana Semaan; Primo Violino: Ihab Jamal; Secondo Violino: Wael Semaan; Viola: Hambardzum Simonyan; Qanun: Rami Akil.

Partner e sponsor: Il progetto “‘A vita è suonno” è realizzato con la collaborazione e il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Beirut. Info: https://iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/it/



Beirut e Napoli, andata e ritorno