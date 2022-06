Ottantenne rischia di annegare ad Amalfi: salvato da un gruppo di pensionati. Nel corso della mattinata di ieri, presso la spiaggetta antistante il lungomare dei Cavalieri, all’interno del porto di Amalfi, un ottantenne residente è entrato in acqua ed ha rischiato di annegare. In preda allo spavento, l’anziano, che non riusciva a rimanere a galla, ha deglutito molta acqua.

A salvarlo è stato il gruppo di amici pensionati che lo accompagnavano. In pochi minuti si sono tuffati e lo hanno recuperato, portandolo a riva e praticandogli le manovre necessarie alla respirazione.

Poco dopo è giunta sul luogo dell’accaduto anche un’ambulanza, che lo ha condotto al pronto soccorso di Castiglione.