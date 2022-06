Oggi l’esame di maturità post Covid, senza mascherina

Auguri ai tutti i ragazzi e le ragazze con una buona notizia, in questo momento stanno entrando tutti finalmente senza mascherina dopo due anni di pandemia. L’ultima decisione sulla maturità 2022 è arrivata mercoledì scorso con la cancellazione, allo stesso modo della terza media, dell’obbligo di indossare la mascherina. Per i 539mila diplomandi i dispositivi di protezione saranno solo raccomandati se manca il metro di distanza. Per il resto l’impianto del terzo esame di Stato dell’era Covid è quello previsto dall’ordinanza ministeriale del 14 marzo scorso. E vede il ritorno dei due scritti – dopo l’esperienza solo orale del 2020 e l’abbinata tesina-…