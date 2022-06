Oggi grande Festa a Positano per San Vito, si è ripetuta la benedizione dei cani con don Danilo Mansi. Grande festa quella che si è tenuta oggi, mercoledì 15 giugno 2022, in occasione delle celebrazioni di San Vito, il Santo Patrono della città. L’evento tanto atteso si è tenuto alle ore 12:00 sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta che ha accolto adulti e bambini accompagnati dai quadrupede, cani di ogni razza e taglia, pronti a ricevere la loro benedizione. Prima dell’inizio della cerimonia ad ogni padrone è stata consegnata una mantellina gialla per il proprio cagnolino, accompagnata dalla benedizione del prete con l’acqua santa.

La gioia di questa celebrazione è ancora più viva in questo 2022, dopo due anni di pandemia, soprattutto in vista delle norme anti-covid.

Secondo la tradizione il patrono San Vito martire nacque in Sicilia da una famiglia pagana. Rimasto orfano di madre e affidato alle cure della nutrice Crescenzia e del maestro Modesto si avvicinò fin da piccolo alla fede cristiana che da quel momento, nonostante il disaccordo del padre e le torture di Diocleziano, non abbandonerà mai nel corso della sua vita.

Come San Pantaleone, santo patrono della vicina Ravello, San Vito è considerato uno dei 14 Santi ausiliatori, ovvero uno di quei Santi invocati soprattutto per guarire da particolari malattie. San Vito si venera sia in Italia che all’estero ed è curioso sapere che il santo patrono di Positano, borgo che affascinò grandi danzatori come Massine e Nureyev, sia considerato anche il protettore dei ballerini.

Il legame tra il Santo e il miglior amico dell’uomo è sancito dalla leggenda che racconta che l’imperatore Diocleziano tentò di torturare il giovane Vito e, tra tutte le cose, gli scagliò contro uno o più cani affetti da rabbia che non solo non morsero il giovane ma furono guariti da quest’ultimo. Da quel momento, quindi, l’immagine di San Vito si assocerebbe a quella del miglior amico dell’uomo, il cane.