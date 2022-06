Oggi è il giorno della Regata ad Amalfi. Viabilità e diretta Rai: tutte le info. Il momento tanto atteso ad Amalfi è arrivato: oggi, domenica 5 giugno 2022, alle 18 il 66esimo Palio Remiero delle Antiche Repubbliche Marinare.

Amalfi, Genova, Pisa e Venezia si contendono l’ambito trofeo in oro e argento realizzato dalla scuola orafa fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della regata successiva. Nel ‘medagliere’ guarda tutti dall’alto Venezia con 34 vittorie, segue Amalfi con 12 trionfi, poi Genova con 10 vittorie, infine Pisa con 8 successi.

Prima della gara i quattro galeoni saranno sottoposti a controllo, e per essere ammessi alla gara non dovranno avere un peso inferiore ai 760 chilogrammi (la verifica avviene a vuoto e comprende gli accessori, ad eccezione dei remi). Proprio per garantire maggiore efficienza e leggerezza in acqua, le barche, un tempo costruite in legno, oggi vengono realizzate in vetroresina. Ogni imbarcazione è riconoscibile attraverso i colori con cui viene dipinta e dalle polene, ovvero dalle sculture lignee (ora anch’esse in vetroresina) poste sulla prua che raffigurano l’animale simbolo di ciascuna città, disegnate negli anni Cinquanta dal professor Alvio Vaglini. Per questo motivo, l’imbarcazione di Amalfi è identificata dal colore azzurro e dal cavallo alato; quella di Genova dal colore bianco e dal drago (che si riconduce a San Giorgio, protettore della città); quella di Pisa dal colore rosso e dall’aquila (che simboleggia l’antico legame tra la Repubblica pisana e il Sacro Romano Impero e quella di Venezia dal colore verde e dal leone alato (che si riconduce a San Marco Evangelista patrono della città).

Il dispositivo di partenza è costituito da quattro ancoraggi fissi allineati: il giudice dà il via e la giuria provvede a valutare l’arrivo, giudicando il “taglio” del traguardo da parte della polena di ogni barca.

E’ stato disposto il divieto di sorvolo con “droni” su tutto il campo di gara, nel corso del Palio remiero, con eccezione di quelli necessari alle riprese che saranno diffuse dalla RAI.

La Città capofila della Costiera Amalfitana ospita la manifestazione per la diciassettesima volta.

Viabilità sulla statale 163

In occasione della 66esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la Prefettura di Salerno ha disposto per le giornate di sabato 4 giugno (dalle ore 19 alle ore 21) e domenica 5 giugno (dalle ore 17.45 alle ore 21) la sospensione del traffico veicolare lungo la statale Amalfitana 163 nel tratto compreso tra il Km 32+000 (bivio di Castiglione di Ravello), sito nel comune di Ravello ed il Km 28+000 (bivio Positano-Agerola), sito nel comune di Amalfi. La Disposizione si è resa necessaria per consentire il passaggio del Corteo Storico nella giornata di sabato 4 giugno e lo svolgimento, domenica 5 giugno della regata storica e la premiazione degli equipaggi. Considerato il divieto al transito veicolare lungo il tratto della statale 163 Amalfitana, si segnalano i seguenti percorsi alternativi: Valico di Chiunzi e Autostrada A/3 per i veicoli provenienti da Salerno; strada Provinciale 366 per Agerola e Autostrada A/3 per i veicoli provenienti da Sorrento o da Napoli.

L’organizzazione in ogni caso sconsiglia di raggiungere Amalfi in auto/moto per assistere agli eventi in programma e raccomanda di utilizzare le vie del mare.

Collegamenti Marittimi aggiuntivi Tra.vel.mar.

Tra.vel.mar. ha attivato diverse corse aggiuntive al quotidiano servizio della linea intercostiera per i giorni di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno.

Collegamenti Marittimi Straordinari

Anche il Gruppo Battellieri Amalfi ha istituito una serie di collegamenti marittimi straordinari sulla tratta Maiori – Minori – Amalfi (andata e ritorno) per i tre giorni di eventi connessi alla Regata Storica. Le corse via mare sono previste per venerdì 3 giugno, sabato 4 giugno e domenica 5 giugno.

Collegamenti Sita

Per effetto della chiusura della statale Amalfitana nei giorni 4 e 5 giugno la Sita ha reso noti gli Orari dei bus in partenza da Amalfi e diretti a Salerno, Sorrento e Agerola indicando i capolinea temporanei.

Ordinanza relativa alla navigazione

In occasione della 66esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la Capitaneria di Porto di Salerno ha disposto apposita Ordinanza atta a regolamentare le aree a mare interessate dalla manifestazione , le operazioni in entrata accosto ed uscita dal porto di Amalfi, nonché l’ormeggio e la sosta al molo Darsena.

Come seguire la Regata?

La Rai, la rete del servizio pubblico, ha garantito la diretta del palio remiero delle antiche repubbliche marinare. Ampi approfondimenti sui canali radio e tv della Rai.