Oggi è Festa a Trinità ed i Colli di S Pietro a Piano di Sorrento

Piano di Sorrento ( Napoli ) Oggi è Festa a Trinità ed i Colli di S Pietro . Ritorna la festa ed un poco di Normalita’ .Il Comune addirittura fa pulire un po’ le strade dove passera’ la Processione , e noi ritorniamo Bambini a rivederle cosi . Ritorna quell’aria di festa nonostante gli affanni , ma basta poco per sognare ed immaginare che tutta questa desolazione possa diventare anch’essa Aiuola .

Ritornano i ricordi e quell’antica gioia per le bancarelle ,il cortile imbiancato di calce e trasormato in Pizzeria con Adelina al forno ,li banco per “l’Appizzata”di fichi d’India ,il pugno vigoroso alla pila di torrone di Ciccillo O’ Poeta, i cantanti la sera ,proprio come la descriveva Robert Browning. Ah dimenticavo auguri a tutti i Pietro ,Paolo e Paola

” …Non c’è pilastro,nè colonna, che non sia addobbata di carte rosse e azzurre;tutto il tetto ondeggia di nastri, ciascun altare è illuminato da lunghe candele;ma il grande capolavoro e’ il palco,spledidamente attrezzato per contenere violinisti,pifferai,tamburrini e spavaldi trombettieri, che non temono Bellini o Auber,che,quando il prete sarà rauco, ci allieteranno con qualcosa di brioso quale seconda pietanza della festa.E,poi,la Sacra Effige dalla parrucca di lino sarà portata in processione per il Piano.E,intorno alla chiesa, in festa, sono pronte vecchie bottiglie tappate di polvere da sparo, che saranno fatte scoppiare religiosamente, quando l’immagine rientrerà.A sera sulla cima di Calvano saranno accesi grandi falò,mentre sul piano le trombe si uniranno al coro e scoppieranno ancora petardi! In ogni caso andiamo nel giardino fino al muro; mi vedrai battere col badile sull’intonaco, finchè ne uscirà uno scorpione con larghe irate chele!”Simili inezie” dici ?

Fortù,nella mia Inghilterra,in patria gli uomini si riuniscono ggi solennemente per discutere se sia giusto e saggio abolire le leggi sul grano.Se è giusto, Scirocco svanirà,nero com’è dal cielo ! ”

Robert Browning Un Inglese in Italia