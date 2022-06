Oggi a Torca s’inaugura “Omaggio alla Bellezza”, la rassegna di eventi musicali promossa dal Comune di Massa Lubrense in collaborazione con la Società Concerti Sorrento

Massa Lubrense (NA) Oggi, 26 giugno, a Torca (località Borra), con inizio alle ore 19.00, si terrà un concerto al tramonto, nello scenario mozzafiato della Costiera Amalfitana e delle isole ” Li Galli”. Protagonista il Quintetto di Fiati e voce recitante, Novapolis Ensemble”, che renderà omaggio ad Ennio Morricone eseguendo le sue immortali musiche da film. L’evento è promosso dal Comune di Massa Lubrense (nella persona del Sindaco, Geom. Lorenzo Balduccelli, e del Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Avv.to Giovanna Staiano), in collaborazione con la Società Concerti Sorrento e la direzione artistica del M. stro Paolo Scibilia. Il concerto di questa sera rientra nel più vasto e articolato progetto artistico “Omaggio alla Bellezza“, che animerà lo splendido territorio di Massa Lubrense durante l’intera estate 2022, un progetto che non si limita ai soli incontri musicali ma proporrà attraverso una serie di iniziative la promozione del Paese dove l’azzurro ha schiuma bianca e il sole indora il verde per citare Luigi Sigismondi. Questa domenica dunque il programma prevede la partenza dalla piazzetta di Torca alle ore 18.00, per un delizioso percorso a piedi che condurrà gli spettatori fino al belvedere dove “an plein air” si assisterà al concerto. Il Quintetto di Fiati e voce recitante, Novapolis Ensemble rappresenta un complesso strumentale che ha un carattere di novità nel panorama musicale partenopeo. I suoi componenti, che hanno studiato nei Conservatori campani e molisani, sono insieme per confrontarsi e fare buona musica d’autore. Il loro incontro ha permesso di dare spazio a scelte tecniche volte a sviluppare le vaste possibilità espressive dei loro strumenti a fiato. Gli elementi dell’ensemble hanno, infatti, tutti un ricco curriculum artistico e professionale. Si sono perfezionati, nei rispettivi strumenti, con autorevoli solisti di fama internazionale, quali Hansjorg Schellemberg, Francesco Di Rosa, Paolo Pollastri, J. Meredith, B. Tuckwell, G. Corti, G. Garbarino, S. Gazzelloni. Il repertorio proposto dall’ensemble, brani originali o arrangiamenti per quintetto, spazia in maniera ampia e diversificata tra vari generi musicali. Si va dai quintetti originali per questa formazione, alle Ouverture di Rossini, Verdi, Mascagni, Bizet, alle colonne sonore di Nino Rota, Piovani e naturalmente l’indimenticabile produzione musicale di Ennio Morricone protagonista del concerto di questa sera dal titolo quanto mai emblematico: “Note da Oscar”.

