Oggi 30 giugno: Asteroid Day. Oggi, 30 giugno, si celebra l’asteroid day evento internazionale lanciato nel 2015 con l’intento di avviare una campagna informativa globale, consentendo alle persone tutto il pianeta di scoprire il mondo degli asteroidi e come possiamo difenderci da possibili impatti futuri. I cardini dell’Asteroid Day figura Brian May, celeberrimo chitarrista dei Queen e, cosa non nota a tutti, laureato in astrofisica. L’astrofisico Gianluca Masi, fondatore e responsabile del Virtual Telescope, ha spiegato:

“Quest’anno tra i temi affrontati spiccano l’aumento del tasso di scoperta degli asteroidi, che è legato all’efficacia delle tecnologie che ci permettono di trovarne sempre di più, le missioni dedicate alla raccolta di campioni da riportare a Terra e i preparativi per la missione congiunta Usa-Europa verso l’asteroide binario Didymos”

L’Asteroid Day ha ricevuto il sostegno di numerosissimi scienziati, astronauti e celebrità, tra cui il cosmologo Stephen Hawking, il fisico Brian Cox, il divulgatore scientifico e presidente della Planetary Society Bill Nye, gli astronauti Jim Lovell e Micheal Collins, il cosmonauta Alexei Leonov e il fisico teorico e Premio Nobel Kip Thorne.